Pleiten in een bouwval: een ontluisterende blik achter de gevel van het Brusselse justitiepaleis

Brussel - Een woning die zich in een dergelijke erbarmelijke staat bevindt, zou wellicht onbewoonbaar worden verklaard. Maar niet het justitiepaleis van Brussel. Ook al kwam daar deze week een plafond naar beneden en raakten twee griffiemedewerkers gewond onder vallende kasten, werd er vandaag gewoon weer gepleit. “Ik denk dat er zwaargewonden of doden moeten vallen voor men echt gaat beseffen dat er iets moet gebeuren. Ondertussen loopt iedereen die hier komt gevaar”, zegt rechtbankvoorzitter Luc Hennart.

