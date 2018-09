BV’s getuigen welke bagger ze op sociale media over zich heen krijgen. Hoe hard komt die online haat aan?

Karl Vannieuwkerke maakte vanochtend korte metten met een man die een ongepaste reactie plaatste onder zijn tweet. Hij is niet de enige BV die zwaar aangepakt wordt op sociale media. Wat krijgen ze zoal over zich heen? En kunnen ze dat zomaar van zich afzetten? Wij vroegen het aan enkele Bekende Vlamingen.

Het lijkt wel of haatspraak de voorbije jaren alsmaar toegenomen is. Toch is dat niet het geval volgens Chris Demeyere, expert sociale media. “Eigenlijk gaat het gewoon om cafépraat, alleen verdween die ...