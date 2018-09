Jongetje (9) blind door laserpen: “Alsof er een kogel door zijn oog is gegaan”

De 9-jarige Britse Archie Mapson is blind aan één oog en heeft grote schade aan zijn andere oog door “slechts twee seconden” te kijken in de straal van een laserpen. “Alsof er een kogel door zijn oog is gegaan.”

Hij kan niet meer lezen, gezichten van zijn vriendjes herkennen, sporten en zonder hulp de straat oversteken. En dat allemaal, omdat Archie heel even in de straal van een laserpen keek. De straal richtte enorm veel schade aan. De jongen heeft littekens op de het netvlies van beide ogen. Uit één kan hij niets meer zien, terwijl het zicht met zijn andere oog beperkt is door grote zwarte vlekken.

Moeder Emma Carson (39) zegt tegen de Britse editie van Metro dat ze de laserpen in een speelgoedwinkel kocht. Ze waarschuwde haar zoon meermaals niet in de straal te kijken. Maar Archie was nieuwsgierig en deed dat vorige maand toch, met alle gevolgen van dien.

Direct schade

De jongen klaagde een dag later tegen zijn moeder dat hij amper iets kon zien. Emma dacht op dat moment dat het opspelende allergieën waren, maar toen ze een week later merkte dat Archie zijn broertjes niet meer kon zien spelen, realiseerde ze zich dat de situatie een stuk erger was dan gedacht.

Emma bracht haar zoon naar een dokter en het was pas toen dat Archie vertelde dat hij in de straal van de laserpen had gekeken. Volgens de dokter had het niet uitgemaakt of Archie meteen iets had gezegd. “Verbrandingen van een laser gebeuren direct en laten meteen littekenweefsel achter”, aldus Emma.

Als een kogel door zijn oog

De moeder had gehoopt dat de schade zou meevallen, maar dat was niet het geval. “Ik dacht dat het hetzelfde was als te lang naar een lamp kijken, waardoor je rare vlekken ziet. Maar op de scan leek het letterlijk alsof er een kogel door zijn oog is gegaan. Er is een duidelijk gat te zien.”

De dokters vrezen dat de schade onomkeerbaar is. “Het is heel moeilijk voor een ouder. Als je kind een gebroken been heeft, kan het helen. Als ze een wond hebben, kun je er een pleister op doen. Maar nu kan ik niks doen. Dat is heel zwaar.” Emma wil de winkel waar ze de laserpen kocht voor de rechter slepen.