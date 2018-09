Op vraag van Trump: Amerikaanse regering gaat “partijdigheid” van internetgiganten onderzoeken

President Trump viel vorige week internetgigant Google aan. “Zoekresultaten naar ‘Trump News’ laten enkel de meningen/verslaggeving van Fake News Media zien. Met andere woorden: ze hebben ze gemanipuleerd”, klonk het op Twitter. “Ze controleren wat we kunnen en niet kunnen zien. Dit is een ernstige situatie. Dit wordt aangepakt”, voegde Trump nog toe.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!