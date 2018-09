Griezmann over halve finale tegen België: “We waren een irritante ploeg”

In een gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe kwam de aanvaller van Atlético Madrid nog eens terug op het WK. Vooral over de halve finale tegen België was de Fransman openhartig.

“Ik had waarschijnlijk hetzelfde gezegd als de Belgen. Je hebt het balbezit, je doet je best om aan te vallen, maar je speelt tegen een vervelende ploeg, une équipe chiante, die niets weggeeft. Als je dan eens een kans krijgt, bots je nog op een keeper die een spectaculaire redding doet. En dan slik je zelf een goal op een stilstaande fase, waarna die ploeg alles dichtgooit. Ja, ik had waarschijnlijk hetzelfde gezegd”, sloot hij af met een lachje.

Na België wist Griezmann dat de wereldbeker binnen was. Foto: AFP

“Na de match tegen België wist ik dat we wereldkampioen waren. Daarom ben ik ook op mijn knieën gevallen en beginnen wenen. De andere jongens kwamen me zeggen “Het is nog niet gedaan, we spelen nog een match”, maar ik wist dat het binnen was. Ik wist dat we die finale tegen wie dan ook zouden winnen”. Dat deden de Fransen dan ook, Griezmann scoorde nog vanop de stip in de finale tegen Kroatië.