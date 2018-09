Sterke vrouwen trekken aan alarmbel: “Belgische voetbalfans moeten inspraak krijgen”

Voetbalfans in België, verenigt u! Dat is de boodschap van Antonia Hagemann en Niamh O’Mahony, die vandaag in het land waren om te ijveren voor supportersparticipatie. “De clubs moeten hun fans een stem geven. En niet pas als ze failliet zijn gegaan.”

Gisteren waren Hagemann en O’Mahony ook aanwezig in het Europees Parlement, om over dit thema te spreken. Vandaag zakten ze zowaar af naar Sportcentrum Doelvelden in Berlaar, waar Lyra-Lierse zijn wedstrijden afwerkt. U weet wel, een van de twee clubs die dit jaar ontstond na het verdwijnen van Lierse SK. De andere is Lierse Kempenzonen en speelt nog altijd op het Lisp.

Waarom op bezoek bij Lyra-Lierse? Wel, omdat de fans daar het Pallieter Supporterscollectief hebben opgericht en daarmee ook in de raad van bestuur van de club zullen zetelen. Ze krijgen zo – net zoals bij KV Mechelen - onder meer vetorecht tegen bepaalde beslissingen. Dat juichen de twee dames toe. Zij zijn lid van SD Europe, dat het continent afschuimt om dergelijke initiatieven te steunen. Om de clubs, bonden en overheden duidelijk te maken ook dat supportersparticipatie alleen maar voordelen kent. In België hebben ze naar eigen zeggen nog veel werk.

Foto: DBA

“We ijveren voor fan ownership”, zegt Hagemann. “Niet dat de fans heel de club moeten runnen, maar ze moeten wel een stem krijgen. Ze moeten mee kunnen denken over het beleid binnen de club, bestuurders ter verantwoording kunnen roepen en indien nodig kunnen ingrijpen. Ons werk wordt gesteund door de UEFA en de Europese commissie, maar het is natuurlijk ook aan de nationale bonden om ervoor te zorgen dat supportersparticipatie gepromoot wordt. Nu zie je meestal dat het eerst slecht moet gaan met een club vooraleer de fans hun stem krijgen, zoals in het geval van Lierse.”

Corruptie door buitenlanders

O’Mahony pikt in. “In België is er nog geen cultuur van supportersparticipatie en dat maakt het ook zo aantrekkelijk voor buitenlandse eigenaars. Die brengen een competitie vaak dan weer uit balans of werken corruptie in de hand. Daarom is het belangrijk om proactief te zijn. Fans zouden zich moeten groeperen en hun stem proberen af te dwingen. Wij proberen hen daarbij te helpen. We werden al eens gecontacteerd door fans van een Belgische club die werd overgenomen door een buitenlander. Ze vroegen: Wat kunnen we doen? Ons eerste antwoord is dan: Organiseer jullie! Hoe meer mensen die actief willen zijn, hoe beter.”

Foto: DBA

Idee weggelachen

SD Europe is al zo’n tien jaar actief, stap voor stap boeken ze resultaat. Hagemann: “In Duitsland werden de fans sowieso al betrokken bij de club, in Scandinavië nu ook meer en meer. Zelfs in Italië, waar ze het idee tien jaar geleden nog weglachten, hebben ze nu een nationale supportersorganisatie.”

O’Mahony: “Er is nog heel veel werk in Europa, nog te veel clubs denken: Waarom zouden we met onze fans praten? Maar wij willen een waardige stakeholder van hen maken en zijn blij dat we beetje bij beetje resultaat boeken. Zeker als over x aantal jaren de Europese topclubs zich afscheiden en alleen de kleinere overblijven, is het belangrijk dat die duurzaam blijven. Niet door er gewoon geld in te pompen want dat deden ze bij Lierse ook. Je moet het degelijk runnen. De fans kunnen daarbij helpen.”