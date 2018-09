Man wil ontsnappen aan politie door in kanaal te springen, maar daar heeft hij snel spijt van

Al na enkele seconden wist de Amerikaan Abraham Duarte dat hij geen slimme keuze had gemaakt. De man probeerde zaterdag te ontsnappen aan de politie van Cape Coral door in een kanaal te springen. Tot de man opmerkte dat hij werd omgeven door giftige algen: “Help me, ik ben aan het sterven.”

De achtervolging gebeurde naar aanleiding van een verkeersovertreding. De politie had in de mot dat Duarte veel te snel door de straten van Florida reed en wilde hem tegenhouden. Daar had de man echter geen zin in. Hij reed met zijn wagen tot aan Beach Parkway East, ging te voet verder en sprong uiteindelijk in een kanaal.

Op dat ogenblik besefte hij echter niet dat het water in het gebied al lange tijd vervuild was door de algenbloei. Naast het feit dat de groene smurrie enorm stinkt - buurtbewoners dragen er zelfs maskers om de stank te weren - geven ze ook giftige stoffen af. Het gevolg: tal van vissen en andere dieren zijn er reeds overleden. Mensen kunnen dan weer ziek worden indien ze de stoffen inademen.

Paniekaanval

Dat mocht ook Duarte aan den lijve ondervinden. Tijdens zijn vluchtpoging slikte hij zelfs wat water in, waardoor hij al snel besefte dat hij niet lang in het kanaal kon blijven. “Ik had al gehoord van de algen, maar was op dat moment niet helder aan het denken”, vertelde hij in een reactie aan The Washington Post. “Ik kreeg een paniekaanval, omdat ik voordien al niet zo aangename ervaringen heb gehad met de politie. Ik was bang.”

Kort nadat Duarte om hulp riep, kon de politie hem terug op het droge trekken en arresteren. “De smurrie zat in zijn ogen, zijn oren, zijn hele gezicht… het zat werkelijk overal”, verklaarde Allan Kolak, de woordvoerder van Cape Coral Police Department. De snelheidsduivel werd na een grondige wasbeurt overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht het gebouw al snel verlaten. Hij werd wel aangeklaagd voor het bezit van een gecontroleerde substantie en het verzet tegen zijn arrestatie.