Vlaams gezin dacht een rustig verblijf in de Efteling te spenderen, tot Roodkapje met nieuws kwam

Izegem - De familie De Weduwe uit het West-Vlaamse Izegem werd woensdag door niemand minder dan Roodkapje verrast bij aankomst in het vakantiepark van de Efteling. De nietsvermoedende papa, mama en twee dochters bleken de 4.444.444e gasten te zijn die bleven slapen sinds de mogelijkheid bestaat om te overnachten in het park.

Roodkapje wachtte het gezin op met een mand vol confetti en een leuke verrassing: omdat ze de 4.444.444e gasten waren, was het verblijf gratis. Wat ongetwijfeld een leuk verblijf was geworden, werd daardoor onverwachts nog specialer. “Wij zijn ontzettend verrast met dit bijzondere nieuws. Ons verblijf kan niet meer stuk”, aldus moeder Cindy.

Foto: FOTO EFTELING - LEVIN DEN BOER

Overnachten

Het is sinds 1992 mogelijk om een paar dagen Efteling te combineren met een overnachting in het Efteling hotel. In 2009 kwam daar Vakantiepark Efteling Bosrijk bij, gevolgd door Vakantiepark Efteling Loonsche Land in 2017.

Het is niet verwonderlijk dat de 4.444.444e gasten uit ons land komen. Naast Nederlanders verblijven Duitsers, Britten, Israëliërs en Belgen het vaakst in de Efteling.