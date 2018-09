Japan getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,7

Het Japanse eiland Hokkaido is woensdag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,7. Dat meldt het Amerikaanse observatorium voor aardbevingen. Er is geen tsunami-alarm afgekondigd.

De beving deed zich voor op een diepte van 10 kilometer in de buurt van Sapporo, de hoofdstad van de prefectuur Hokkaido met bijna 2 miljoen inwoners.

Meer informatie over schade of slachtoffers is er voorlopig niet.