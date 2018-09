Natuurliefhebber staat als eerste oog in oog met wolf in ons land: “Een droom die werkelijkheid wordt”

Natuurliefhebber Yvan Mahaux stond enkele dagen geleden in de Ardennen plots oog in oog met een wolf. Het is voor het eerst dat iemand dat dier in België kan observeren en fotograferen. Eerdere beelden van een wilde wolf in België werden gemaakt met ‘cameravallen’.

Mahaux, die werkt voor een organisatie die natuurgidsen opleidt, gaat geregeld in alle vroegte wandelen in de Ardennen. Enkele dagen geleden was hij al om 05.00 uur op pad. “Je kan zo vroeg in de ochtend veel meer dieren observeren dan overdag. Bovendien is het licht bij dageraad uniek. Het eerste zonlicht op de dauw … Fantastisch!”, zegt hij in een interview met het WWF.

Maar deze keer was de tocht net iets spectaculairder dan andere wandelingen: na een tijd te hebben gewandeld had hij opeens een ontmoeting met een wolf. “Na een paar uur stappen bereikte ik een open plek in het woud toen er plots, rechts voor mij, een hondachtige opdook. Ik keek door mijn verrekijker: het was de wolf! Hij zag mij ook, bleef even staan, net lang genoeg om een foto te maken. Daarna verdween hij op een loopje in het woud.”

“Droom die werkelijkheid wordt”

De natuurliefhebber wist dat het dier zich in de streek ophield, maar hij had niet durven dromen de wolf daadwerkelijk tegen het lijf te lopen. “Ik verwachtte absoluut niet deze legendarische soort in België te zien! Na de verbazing voelde ik een immense vreugde. Deze soort in België te mogen ontmoeten is een droom die werkelijkheid wordt.”

Naar eigen zeggen heeft Mahaux heel veel geluk gehad het dier in levende lijven te mogen aanschouwen. “Deze ontmoeting is toch wel uitzonderlijk. Het territorium van een wolf strekt zich uit over meerdere honderden vierkante kilometers. Een ontmoeting is dus niet vanzelfsprekend.”

“Meerwaarde voor Belgische fauna”

Mahaux hoopt dat de wolf zich op natuurlijke wijze opnieuw kan vestigen in ons land. Er zijn voldoende prooidieren, zoals herten en reeën, en in de Ardennen zijn er gebieden waar jongen groot gebracht kunnen worden, klinkt het. “Het is echt een meerwaarde voor onze fauna en ons patrimonium.”