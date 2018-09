Massale kritiek op moeder die zoontje (3) straft door zijn hoofd in toilet te steken: “Het was bedoeld als grap” Video: Facebook

Een moeder uit het Amerikaanse Leesburg in de staat Florida krijgt de wind van voren na een virale video op Facebook. Op het filmpje valt te zien hoe Kaitlyn Wolf vorige week haar driejarige zoontje strafte door zijn hoofd in het toilet te steken. Sindsdien krijgt de moeder overal kritiek, waaronder zelfs doodsbedreigingen.

Een “swirlie”, zo noemde Wolf de straf voor haar zoontje. Het jongetje had net voordien een scheldwoord gebruikt, wat voor de moeder meteen de aanleiding was om hard op te treden. “Ik wilde eerst zeep in zijn mond stoppen”, vertelde ze aan lokale media. “Maar toen hij me tien minuten lang door het hele huis bleef achtervolgen en ik hem kon grijpen, dacht ik eraan om zijn hoofdje in het toilet te stoppen. Puur voor de grap weliswaar, het water heeft hem zijn hoofdje nooit geraakt.”

Zo dachten de inmiddels honderdduizenden kijkers er weliswaar niet over. Volgens het gros van hen ging het om kindermishandeling en moest ze een strenge straf krijgen. Sommigen gingen nog een stap verder en stuurden zelfs doodsbedreigingen naar de vrouw. “Ik zou dit nooit meer doen. Ik zou nooit meer zo’n explosie van haat willen meemaken”, reageerde ze.

Uit context gerukt

“Nochtans is de video volledig uit de context gerukt. Het klinkt misschien alsof dat mijn zoon hysterisch aan het huilen was, maar dat was niet het geval. Hij was tegelijkertijd aan het huilen en aan het lachen. Na de video zei hij zelfs: ‘Laten we dat nog eens doen.’”

Het was overigens niet de bedoeling van Wolf om de beelden openbaar te maken. De moeder had de beelden aanvankelijk naar een vriend gestuurd “voor de lol”, maar niet veel later kwamen ze alsnog op een publieke Facebook-profiel terecht.

De politie van Leesburg heeft zondag via een statement gereageerd op de beelden. “De zaak wordt momenteel onderzocht”, klonk het. Woensdag liet het korps verstaan dat Wolf uiteindelijk niet wordt aangeklaagd voor kindermishandeling.