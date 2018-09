Verkoper en student houden eer Denemarken nog redelijk hoog in vreemdste vriendenmatch ooit

Het moet zowat de vreemdste vriendenmatch ooit geweest zijn: Slovakije tegen Denemarken op woensdagavond. En dat had veel te maken met de opstelling van de bezoekers, die in plaats van hun gebruikelijke vedetten een bont allegaartje van amateurs en zaalvoetballers opstelden. Al bij al konden de Denen de schade nog redelijk beperken: 3-0, met dank aan het verschrikkelijke veld en genadige Slovaken.

Knotsgek was het, wat er woensdagavond in het Slovaakse Štadión Antona Malatinského City Arena gebeurde. In de vriendenmatch tussen thuisland Slovakije en Denemarken konden de bezoekers maar ternauwernood een nationale ploeg bijeen puzzelen. De reden? Een conflict tussen de Deense voetbalbond en zijn internationals, waardoor de Denen op het laatste moment nog op zoek moesten naar nieuwe spelers.

Zo kwam het dat de doelman van de nationale zaalvoetbalploeg tussen de palen stond, aangevuld met enkele collega’s en amateurs die links en rechts weggeplukt werden. De kapitein: de dertigjarige verkoper Christian Offenberg, in zijn vrije tijd ook topscorer in de Deense derde klasse. Bij het vernemen van het nieuws dat Denemarken niet met zijn sterkste elf zou afreizen, lieten de Slovaken de ticketprijzen meteen zakken. Van 26 euro naar amper 1 euro.

Student heeft weinig verweer tegen kopkracht Nemec

Slovakije bracht wèl zijn sterkste elftal op de been, met jongens als Martin Skrtel, Marek Hamsik en Vladimir Weiss. Gelukkig voor het Deense allegaartje leken ze er aanvankelijk niet echt veel zin in te hebben. Pas na een minuut of tien viel de eerste grote kans uit de lucht, maar het was wel meteen kassa. En de Slovaken voetbalden kinderlijk eenvoudig door de Deense afweer. Adam Nemec, een beer van een kerel die ooit nog voor Racing Genk speelde, kopte de openingstreffer simpel binnen. Verdediger Simon Vollesen - een student - ging amper in duel.

Heel even leek de thuisploeg het wel oké te vinden zo, en kwamen de moedige Deense amateurs eventjes opzetten. Tot Slovakije weer doorduwde en een paar grote kansen onbenut liet. Op slag van rust mikte Albert Rusnak toch de logische 2-0 onder doelman Christoffer Haagh.

Knullige eigen goal

Na rust ging het spelletje gewoon verder. Hamsik miste een niet te missen kans door het slechte veld - Anderlecht, dat hier in de Europa League nog moet komen spelen, is gewaarschuwd. Even later hield Haagh de Slovaken van de 3-0. Pas een kwartier voor tijd viel de voorspelbare derde treffer dan toch: invaller Róbert Mak haalde de achterlijn en Adam Fogt devieerde de bal wel heel erg knullig in het eigen doel. Daar bleef het bij, ook doordat de Slovaken allesbehalve een topniveau haalden.

De Denen zullen tevreden zijn dat de score niet hoger is opgelopen, maar zondag staat de Nations League-wedstrijd tegen Wales op het programma. We durven betwijfelen of Gareth Bale en co even genadig zullen zijn als de Slovaken in een officiële match.