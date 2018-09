Vlaanderen snoeit in oerwoud van 1,5 miljoen verkeersborden

De Vlaamse overheid dringt er in een brief aan alle gemeenten op aan om de vele “overtollige verkeersborden” langs hun wegen te verwijderen. Zeventien soorten verkeersborden zijn in bepaalde omstandigheden “niet meer wenselijk, overbodig of niet langer toegelaten”. Alles samen kunnen zo duizenden borden verdwijnen. Mobiliteitsexperts juichen de opkuis toe, omdat het tot minder ongevallen leidt.

Iedereen kent het bord wel: een rood-wit verbodsbord met een rood en zwart autootje naast elkaar. Verboden in te halen. Vaak is het bord overbodig, stelt het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Op veel plaatsen is naast dat bord immers ook een doorlopende witte lijn op het wegdek aangebracht. Dat zou al voldoende zijn om het inhaalverbod duidelijk te maken. En dus vraagt de organisatie de gemeenten nu om het bord te verwijderen op locaties waar dit het geval is.

Zo lijstte het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid nog andere overtollige borden op. Denk aan het bord dat stelt dat je maximaal ­zeventig kilometer per uur mag rijden. Dat mag eigenlijk overal buiten de bebouwde kom weg. Want de regel is dat je daar sowieso 70 km per uur mag. Liefst 30.000 borden kunnen zo volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verdwijnen. Tegen zo’n 20 euro per bord, is dat goed voor een besparing van 600.000 euro.

En daarnaast zijn er nog vijftien andere borden die vaak niet nodig, overbodig of “niet wenselijk” zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – dat het omvangrijke netwerk van gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen beheert – volgt de raadgevingen van de experts van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid alvast op. Medewerkers zijn op dit moment bezig met het verwijderen van de borden, op die plaatsen waar dat mogelijk is.

De bedoeling van de grote kuis is het verhogen van de verkeersveiligheid. Een goede zaak, zegt ook Joris Willems, docent aan de Hogeschool voor Verkeerskunde: “Doordat er op sommige plekken zoveel verkeersborden op een hoopje staan, vallen de écht belangrijke verkeersborden minder goed op. En dat leidt tot ­gevaarlijke situaties.”

Tot de helft kan weg

Uit studies die Willems uitvoerde, blijkt dat soms tot de helft van de verkeersborden langs Vlaamse wegen “gewoon weg kan”. “Het gaat dan om borden die niet zijn verplicht, geen extra duidelijkheid geven of ­borden die niet meer van kracht zijn. Vaak is extra belijning op de weg of een versmalling van de rijweg veel duidelijker dan nog eens een extra bord”, aldus Willems.

In totaal staan in Vlaanderen zo’n 1,5 miljoen verkeersborden. En dat is wellicht nog een forse onderschatting, omdat niet alle gemeenten een goed overzicht bewaren.

Deze borden kunnen weg