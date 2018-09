Rode Duivels populairder dan ooit: hele wereld wil shirt van onze nationale ploeg

De derde plaats op het WK maakt onze Rode Duivels populairder dan ooit. Nooit gingen de Belgische shirts vlotter over de toonbank dan deze zomer. En dat niet alleen in ons land, want ook in Azië, Zuid-Amerika, Engeland, ... ­lopen voetbalfans graag rond in een truitje van ­Hazard, De Bruyne of Lukaku.

Schrik niet als u op reis bent in Vietnam, Peru of China en u plots een local ziet rondlopen in een Belgisch truitje van Lukaku. Dat is de status die onze nationale ploeg verworven heeft. Het offensieve, vaak oogstrelende voetbal op het WK, de bronzen medaille en het feit dat er zo’n 15 Duivels in de Premier League en/of de Champions League voetballen, geeft de shirtverkoop een ongeziene mondiale boost. Volgens Adidas wordt vijftig procent in het buitenland verkocht.

Een officieel Belgisch shirt kost nochtans 90 euro voor een volwassene en 70 euro voor een kindermaat. Reken daarbij nog 25 euro als u er bedrukking – naam en rugnummer – op wilt, maar toch waren de shirts tijdens het WK in alle Belgische winkels snel uitverkocht. Zelfs de voorraad Belgische trainingspakken raakte toen uitgeput.

In het buitenland – vooral in het voetbalgekke Azië en zelfs in Engeland – zijn de voetbalfans vooral gek van Premier League-spelers als Kevin De Bruyne (Man City), Eden Hazard (Chelsea) en Romelu Lukaku (Man United). Zij vormen in 2018 de top drie van best verkopende shirts. Het trio wordt op de hielen gezeten door Dries Mertens, maar dat is vooral omdat de Napoli-speler ontzettend populair is bij de vrouwelijke supporters. Thomas Meunier vervolledigt de top vijf. Hij is populair in Wallonië, speelt bij miljardenploeg PSG en komt soms erg leuk uit de hoek op sociale media.

Batshuayi verrassing

Dat is ook de succesformule van Michy Batshuayi. De spits speelde op het WK nochtans maar 112 minuten, maar tijdens het toernooi steeg de vraag naar zijn shirt enorm. Zijn cultstatus vergrootte nog toen hij tegen Engeland een bal via de paal in zijn eigen gezicht knalde, maar Batsman is simpelweg geliefd bij de jeugd. Op Twitter verwent hij zijn 1,78 miljoen volgers met dansjes, grapjes en tekenfilmfiguren als SpongeBob en dat spreekt kinderen aan. Bovendien heeft hij een opvallend uiterlijk. Batshuayi – nu bij Valencia – is hot. Nieuwbakken Rode Duivels als Hans Vanaken, Birger Verstraete en Leandro Trossard weten dus wat hen te doen staat.