Wat als we de ‘war on drugs’ zouden stopzetten en verdovende middelen legaliseren?

In Luik zijn ze gestopt met oorlog voeren tegen drugs. Een beetje toch. Verslaafden kunnen er sinds gisteren hun harddrugs nemen in een ­gebruiksruimte, veilig onder medisch toezicht. Het blijft illegaal, maar het wordt gedoogd. Maar dat gaat niet ver genoeg, zeggen meer en meer ­stemmen. Maak alle drugs legaal, voeren ze aan. En dan wijzen ze naar ­Antwerpen, waar na zes jaar war on drugs de coke blijft binnenstromen, waar meer gesnoven wordt dan ooit en bendes met kalasjnikovs schieten. “De oorlog heeft gefaald. Breng ­productie en verkoop van drugs onder controle van de overheid. Het is de enige manier om de monsterwinst uit handen van criminelen te houden en ervoor te zorgen dat gebruikers geen giftige rommel krijgen.”