Mysterieuze moord op Belgische toeriste: wat is er met Amélie (28) gebeurd tijdens haar droomreis?

Amélie Sakkalis (28), een jonge vrouw uit Doornik, werd op het einde van haar droomreis door Canada in mysterieuze omstandigheden om het leven gebracht. De Canadese politie is met man en macht op zoek naar haar moordenaar. “We hadden een man gearresteerd”, zegt de politiewoordvoerder. “Maar door gebrek aan bewijzen moest we hem laten gaan.”

“Hallo! Ik kom vandaag aan in Vancouver. Omdat alle herbergen goed vol lijken te zitten, vroeg ik me af of iemand mij voor de nacht thuis wil ontvangen. Een zetel is meer dan voldoende. :-) En als iemand ...