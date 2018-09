Jarne (13) is al zijn hele leven ziek, maar wel de beste vriend van de dokters: het zonnetje in het ziekenhuis

Gent -

Hij is bijna even vaak in de kliniek als thuis. Maar het kinderziekenhuis van het UZ Gent voelt voor de 13-jarige Jarne dan ook aan als een tweede thuis. De verpleegkundigen en de dokters dragen de jongen, op Eén te zien in de docureeks ‘Kinderziekenhuis 24/7’, op handen. Jarne mag dan ongeneeslijk ziek zijn, bovenal is hij charmant en grappig. “Hij weet dat hij niet oud zal worden”, zegt zijn mama. “Maar hij is gelukkig.”