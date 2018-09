De onverwachte Rode Duivel die scheel keek: “Wij twijfelden zelfs over de eerste ploeg van Genk”

“Ik ben toch een tikje teleurgesteld dat ik niet werd opgeroepen.” Dat zei Timothy Castagne (22) in januari van dit jaar. Niemand die op dat moment echt rekening hield met een selectie voor de vrijwel onbekende vleugelverdediger van het Italiaanse Atalanta Bergamo. Maar kijk, vandaag is hij toch Rode Duivel. Op kousenvoeten. Typisch Castagne. Vijf zaken die u moet weten over de Ardennees.