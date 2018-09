De ‘kleine make-over’ die Duitsland na WK-debacle weer in het zadel moet helpen tegen wereldkampioen Frankrijk

Frankrijk-Duitsland: dat is vanavond de opener van de Nations League, divisie A. Symbolischer kan haast niet: de nieuwe wereldkampioen tegenover de oude. Voetballende hoogconjunctuur tegenover het dieptepunt van de afgelopen vijftien jaar. Dik twee maanden na de afgang in Rusland wil Duitsland opnieuw werken aan de weg naar boven. Hoe? Door te veranderen. Maar niet radicaal. Maak kennis met Die Mannschaft 2.0.

29 augustus, 12.03 uur, een voetbalstadion in München. Joachim Löw spreekt samen met teamdirecteur Oliver Bierhoff voor het eerst de pers toe na de uitschakeling in de groepsfase van het wereldkampioenschap 2018 in Rusland. Honderd en tien minuten lang praat, verklaart en beantwoordt de Duitse bondscoach vragen over de reden achter het WK-debacle.

“Ik had gedacht dat we met ons aanvallend, dominant en risicovol voetbal ver zouden komen”, concludeert Löw. “Dat we ons op dat vlak konden perfectioneren en zo het WK zouden winnen. Die houding was bijna arrogant. Ik had net als in 2014 een beter evenwicht moeten vinden tussen onze aanval en onze verdediging.”

Ondertussen werd achter het tweetal een powerpoint vol videobeelden, statistieken en grafieken geprojecteerd. De langste persconferentie uit de geschiedenis van de Duitse voetbalbond was zo meteen ook de meest diepgaande.

Basis blijft bestaan

Löw en Bierhoff stelden die middag niet álles in vraag. “Onze fundamenten zijn goed en moeten behouden blijven”, verklaarde Löw. Na de afgang op het EK 2000 – toen werd Die Mannschaft ook uitgeschakeld in de groepsfase – kende het Duitse voetbal nog een heuse ommezwaai. Er werd geïnvesteerd in de oprichting van ‘steunpunten’ over het hele land, waar jonge spelers konden bijtrainen. De trainersopleiding werd hervormd en er werd een wetenschappelijk engagement opgezet met de Sportuniversiteit van Keulen.

De Duitse revolutie bleek succesvol, kende een climax op het WK 2014 en werd over de hele wereld geprezen. Tot vandaag. In Duitsland krijgen critici die roepen dat de gekozen opleidingscultuur weinig ruimte laat aan de ontwikkeling van creatieve spelers steeds meer gehoor. Maar de bond wil zijn sterke basis na één slecht toernooi niet zonder boe of bah weggooien. Wel kiest het ervoor om, zoals de Duitse pers het graag noemt, ein Umbruch light door te voeren. Vrij vertaald: een kleine make-over.

Hoe dan? Wel, in vergelijking met het WK verkleint de bond de omkaderende staf van het A-elftal met liefst elf personen. Onder hen ook assistent-coach Thomas Schneider. Die wordt weggepromoveerd richting de positie van hoofd scouting.

Özil is verleden tijd

Löw zelf maakte dan weer de belofte zich niet meer blind te staren op dominant, op balbezit gestoeld, offensief voetbal en in de spelerskern werden enkele wijzigingen doorgevoerd. Van de 23 WK-spelers blijven er vanavond tegen Frankrijk nog zestien over. Definitief weg zijn spits Mario Gomez – die zelf op pensioen ging –, Sami Khedira – die gepasseerd werd – en – vooral – Mesut Özil. De middenvelder belandde voor het WK in een politieke storm door op de foto te gaan met de Turkse president Recep Erdogan en voelde zich racistisch bejegend. “Ik heb Mesut twee weken lang proberen te bellen, maar ik heb hem nooit aan de lijn gekregen”, aldus Löw de afgelopen dagen. “Mesut heeft een ander pad gekozen. Dat moet ik accepteren.”

In de plaats selecteerde de bondscoach een handvol jongeren – in de huidige selectie zit maar één speler die de dertig al gepasseerd is – én ene Leroy Sané. De flankaanvaller werd vlak voor de start van het WK uit de selectie gelaten, maar had als creatieve flitsenvoetballer een oplossing kunnen zijn voor het in de groepsfase zwalpende Duitsland. “Al heb ik het gevoel dat het Leroy soms niet uitmaakt of we winnen of niet”, toonde Toni Kroos zich gisteren nog bijzonder scherp voor Sané. “Hij moet dit moment zien als een nieuwe start.”

Een nieuwe start voor hem, een nieuwe start voor het Duitse voetbal. De klim van plaats vijftien op de FIFA-ranglijst – de laagste quotering sinds 2005 – naar een nieuw toernooisucces start vanavond in de Allianz Arena. Wereldkampioen Frankrijk is gewaarschuwd.