Britse jongen (6) die niet weg mag uit België na vakantie: “Waarom koopt mama niet gewoon een nieuw paspoort?”

De kleine Mohamed Bangoura (6) begrijpt er zelf niets van: de jongen mag zijn geboorteland Groot-Brittannië niet meer in, na een vakantie in ons land. Hij zit al tien dagen vast in Brussel, zonder zijn mama (foto), omdat zijn paspoort is ingetrokken. Een web van administratieve regels zorgt ervoor dat er niet direct een oplossing in zicht is. “Waarom koopt mama niet gewoon een nieuw paspoort voor me?”