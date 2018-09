Italië denkt nieuwe succesformule gevonden te hebben: internationals trainen op muziek

Music maestro!Roberto Mancini , de nieuwbakken Italiaanse bondscoach, denkt een nieuwe succesformule te hebben gevonden. Tijdens de training laat hij nu muziek op de spelers los. En de 53-jarige Mancini is van alle markten thuis, zo blijkt.

In zijn playlist staan nummers van Queen en The Rolling Stones, maar ook van The Killers en … Miley Cyrus. Misschien denkt hij zo de jonge generatie internationals extra te motiveren. Al keek de 19-jarige doelman ­Gianluigi Donnarumma toch even raar op. “Dit is nieuw, ja. Ik ben hier al drie jaar en tot nu hoorde ik alleen muziek in de kleedkamer.” Afwachten of de Azzurri morgen meteen swingen tegen Polen.