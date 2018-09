Oprichter Schild & Vrienden: “VRT manipuleert jullie met je eigen belastingsgeld”

In een bijna 10 minuten lang filmpje op de Facebookpagina van Schild & Vrienden, vraagt oprichter Dries Van Langenhove kijkers om niet in de val te trappen van de “framing” door de VRT, “die alle Vlamingen wil afschilderen als racisten”. Met de vele racistische en antisemitische ‘grapjes’ of zogenaamde ‘memes’ in berichten van de groep, heeft Schild & Vrienden niets te maken, beweert Van Langenhove. “Die zijn gewoon van Google gehaald.”

“Vanavond zendt VRT een PANO-reportage over Schild & Vrienden uit”, staat op de pagina te lezen. “De afgelopen maanden filmde VRT tientallen uren positief beeldmateriaal. We mochten de reportage zonet inkijken en constateerden dat VRT al dit positieve beeldmateriaal naar de prullenmand heeft verwezen omdat het hun agenda niet dient. In dit filmpje leggen we voor jullie bloot hoe VRT door framing en van de pot gerukte insinuaties wil dat jullie de mening van de VRT overnemen in plaats van te denken voor jezelf. We sporen iedereen aan om de reportage te bekijken zodat ook jullie kunnen ontdekken hoe de staatszender jullie manipuleert met jullie eigen belastingsgeld.”

“Wij wisten natuurlijk wel dat Pano ons niet in een al te positief daglicht zou stellen”, vertelt Dries Van Langenhove in het filmpje. “Dat zij er alles aan zouden doen om ons positieve engagement te framen als iets negatiefs, als iets extreems en misschien zelfs als iets gevaarlijks. Toch vonden wij dat wij niets te verbergen hebben. Wij zijn een positieve en open beweging die zeker en vast journalisten welkom heet om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen. Wij gingen dus in op die uitnodiging en waren zeer benieuwd in welke mate de VRT zou framen.”

De jongeman somt daarna op wat de VRT allemaal heeft gezien en gefilmd, en de “positieve vibe” die ze gekregen hebben. “Het jammere is dat ze van deze tientallen uren aan prachtig en positief beeldmateriaal in de uiteindelijke reportage bijna niets hebben gebruikt. Pano is dan ook een ‘duidingsprogramma’, en ‘duiding’ dat is eigenlijk een soort codewoord voor ‘framing’. Want u zal ook zien dat tijdens de reportage de verteller de hele tijd negatief aan het praten is over Schild & Vrienden. We willen niet dat u zelf op basis van het beeldmateriaal een mening gaat vormen, we willen vooral dat u de mening overneemt van de persoon die vertelt tijdens de reportage, van dus Tim Verheyden, die zelf ook toegeeft dat hij ons eigenlijk niet zo goed gezind is.”

“Deze reportage is dus in tegenstelling tot wat het zou kunnen zijn – een goed en realistisch beeld schetsen van Schild & Vrienden – vooral verworden tot een hitpiece. Deels omdat VRT ons niet zo goed gezind is omdat wij hun leugens aan het licht brengen, deels omdat er heel wat journalisten en de staatsomroep ook gewoon gefrustreerd zijn omdat de Vlaamse jeugd en de Europese jeugd in het algemeen veel minder naar televisie kijkt.”

Hij legt uit hoe de framing volgens hem in zijn werk gaat: duistere muziek onder beelden plakken, beelden donkerder maken, de hele tijd duiding geven, “zeer zelden mij aan het woord laten”. “Zij willen helemaal niet dat u zal nadenken over de beelden die u te zien krijgt, zij willen gewoon dat u de mening van de VRT overneemt.”

Wat met de racistische memes?

Over de schokkende ‘grapjes’ over “negers”, joden en met verwijzingen naar het nazisme die achter gesloten deuren worden uitgewisseld in een gesloten Facebookgoep en een chatgroep, volgens het onderzoek van VRT, zegt de jongeman: “Het beste voorbeeld van die framing moet toch wel zeker de memes zijn. In plaats van te kiezen uit die tientallen uren aan beeldmateriaal, wenst men de hele tijd het te hebben over memes, vulgaire memes, gortige memes, memes die helemaal niet grappig zijn.”

“Omdat journalisten niet zo goed kunnen plaatsen vanwaar die memecultuur juist komt, die vaak politiek incorrect is, proberen ze ons te vereenzelvigen met alle memes die ooit zijn gepubliceerd. In de reportage krijgt u memes te zien van 5, 6, 7 jaar oud waar Schild & Vrienden absoluut niets mee te maken heeft, maar omdat het memes zijn, wordt er bij Pano gezegd dat die memes sowieso van ons zouden komen. Onzin natuurlijk, wij hebben helemaal niets te maken met deze vulgaire beelden en wij wensen daar ons dan ook helemaal niet mee te associëren, iets wat VRT wel probeert te doen. Ze proberen ons zelfs het meest gortige van al aan te praten, dat wij antisemieten zouden zijn. Volledig ongegrond uiteraard, want met die memes hebben wij niets te maken.”

In de reportage zelf beweerde hij ook al dat iemand onder zijn naam en met zijn profielfoto berichten had gepost of dat de berichten vals waren, met het argument “u kan al die afbeeldingen gewoon online vinden of zelf maken”.

“Zoals Vlaams Belang vroeger”

“Het was niettemin een interessant experiment voor ons”, besluit Van Langenhove in het Facebookfilmpje. “We hebben nu, net zoals Vlaams Belang vroeger en N-VA nu, zelf aan den lijve kunnen ondervinden hoe de VRT probeert te framen. Zij proberen alles wat Vlaamsgezind is te framen als extremistisch of racistisch, gewelddadig, en ja zelfs antisemitisch. Wij hebben nu hun trukendoos ontdekt en kunnen ons er in de toekomst beter op voorbereiden.”

Volgens Dries Van Langenhove heeft VRT ook tegen de afspraak in de reportage een maand vroeger uitgezonden dan gepland omdat er nu “een momentum gaande is in Vlaanderen om de Vlaming af te schilderen als racistisch”. Volgens hem probeert de VRT dat ook, met “verzonnen memes, memes van Google gehaald”.

Ook de afspraak dat ze vooraf inzage zouden krijgen en opmerkingen konden maken waarmee de VRT rekening kon houden, werd volgens hem gebroken. “Men heeft alle positieve beelden naar de prullenmand verwezen om enkele gekke insinuaties te doen van antisemitisme en extremisme op basis van memes die ze van Google hebben geplukt.”

Volgens Van Langenhove stuurde de VRT de security op hem af toen hij zelf iemand meenam om te filmen hoe de VRT hem filmde, “zodat wij niet in beeld konden brengen hoe zij ons proberen te framen”.

