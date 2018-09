“Geïnfiltreerde” Vlaamse Jeugdraad distantieert zich van Schild & Vrienden

De Vlaamse Jeugdraad distantieert zich “formeel” van de organisatie Schild & Vrienden (S&V). Dat deelt de raad woensdagavond laat mee via Twitter, nadat uit een reportage van VRT-programma Pano niet alleen was gebleken dat S&V-leden achter gesloten deuren racistische berichten uitwisselen, maar ook dat S&V-leden zich in de Jeugdraad hadden laten verkiezen, en daarna enquêtes van de raad met opzet manipuleerden.

“Integratie is infiltratie”, schreef Van Langenhove aan zijn volgelingen. “We hebben er alle belang bij sleutelposities in instellingen in handen te krijgen.” Hij wil dat ze de maatschappij veranderen niet door instellingen te bestrijden, maar door erin te infiltreren. Schild & Vrienden slaagde erin vier geestesgenoten verkozen te krijgen in de Vlaamse Jeugdraad, een “linkse organisatie”, zoals zij die noemen, die acht jongeren heeft die verkozen worden als “adviseurs” van de regering. Uit latere berichten blijkt dat Schild & Vrienden via hen probeert de Vlaamse Jeugdraad stokken in de wielen te steken.

“Binnen onze organisatie is geen plaats voor racisme en discriminatie, laat ons daar duidelijk over zijn”, reageert de Vlaamse Jeugdraad. “We zijn onthutst door wat we vandaag hoorden in de Pano-reportage. We distantiëren ons formeel van S&V. De bril waarmee zij naar de samenleving kijken is niet de onze.”

Volgens weekblad Knack wil de Jeugdraad de feiten donderdag intern bekijken. Als bevestigd zou worden dat de jongeren mee de racistische en discriminerende boodschappen van S&V verspreidden, zou de samenwerking beëindigd worden.

Eerder zei de rector van de UGent, waar S&V-oprichter Dries Van Langenhove inmiddels bestuurder is, dat hij een onderzoek wil naar de juridische toelaatbaarheid van de activiteiten van S&V. Ook de UGent distantieerde zich uitdrukkelijk van de uitspraken van de S&V-oprichter.

Uit gesprekken in geheime chatgroepen die Pano kon infiltreren, bleek dat leden racistisch, antisemitisch en erg vrouwonvriendelijk taalgebruik niet schuwen. Sommige leden zijn blijkbaar zelfs bereid tot geweld en verwijzen naar wapens. Al voegt Pano eraan toe dat onduidelijk is hoe serieus die dreigementen echt zijn.

Van Langenhove ontkent de aantijgingen en beweert dat de berichten in de chatgroepen zijn geschreven door iemand die zijn identiteit gestolen heeft.

