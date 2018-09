Leerkrachten onder druk om leerlingen te laten slagen? Minister Crevits roept onderwijskoepels op het matje

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat met de onderwijskoepels rond de tafel zitten na de berichten over leerkrachten die door directies en inspectie onder druk werden gezet om leerlingen te laten slagen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Crevits zegt dat ze geschrokken is van de berichten. “Uiteraard wil ik dat de statistieken voor zittenblijven dalen, maar enkel door leerlingen beter te begeleiden. Niet door hen er zomaar door te laten. Als dat de pedagogische boodschappen zijn die in sommige van onze scholen gegeven worden, dan ben ik het daar totaal oneens mee. Ik zal daar met de onderwijsverstrekkers over praten”, zegt ze donderdag in de krant.