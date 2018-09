Belgische ethische hackers vinden lek in internetbrowser Firefox

Een groep Belgische ethische hackers, NoBot genaamd, heeft een beveiligingslek gevonden in internetbrowser Firefox, zo meldt VRT NWS. Het probleem zit bij de wachtwoorden, zo luidt het. “Het risico is dat iemand in je mailbox kan en gevoelige informatie steelt”, zegt NoBot-leider Cedric Devroey. Zijn team specialiseert zich in het vinden van “gaten” in netwerken om die zo snel mogelijk te melden aan de eigenaar.

Wie naar een website surft, moet vaak inloggen met zijn of haar e-mailadres en persoonlijk wachtwoord. Omdat u die gegevens niet elke keer opnieuw zou moeten invullen, bestaat er iets als een “smartkey”. Een virtuele kluis die al uw data bijhoudt, die zelf ook beveiligd is met een “masterwachtwoord” en die ervoor zorgt dat u automatisch inlogt.

Normaal gezien worden die gegevens - uiteraard - versleuteld. Dat betekent dat zelfs als mensen met slechte bedoelingen uw wachtwoord achterhalen, ze er nog niet veel mee kunnen doen omdat ze symbolen te zien krijgen in plaats van tekst.

“Per toeval ontdekt”

Een ander verhaal wordt het, als die mensen met slechte bedoelingen “hackerskills” hebben, aldus De Vroey. “Jurgen Gaeremyn, een van mijn collega’s, heeft het lek per toeval ontdekt. Hij volgt een opleiding cybercriminaliteit en zijn opdracht was om sporen op een computer uit te pluizen. Toen hij de wachtwoorden trachtte te achterhalen, merkte hij - tot zijn grote verbazing - dat die wachtwoorden gewoon in tekst te lezen waren. Zo kunnen hackers bijvoorbeeld het wachtwoord van uw mailbox stelen, uw smartphone binnendringen en zelfs overnemen. Dan spreken we van identiteitsdiefstal.”

NoBot heeft Mozilla (de ontwikkelaar van de Firefox-browser) op de hoogte gesteld. Het bedrijf heeft intussen al een fix voor het lek gelanceerd.

Google Chrome is de marktleider van de internetbrowsers. Firefox heeft een marktaandeel van elf procent.