Groen: “OCMW Antwerpen werkt samen met Assad”

Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien ­beschuldigt het OCMW van de stad ­ervan samen te werken met het regime van de Syrische ­president Assad. Hij wijst op de kwartaalmonitor uit 2015, waaruit blijkt dat ambtenaren in hun strijd tegen sociale fraude vroegen of Syrië kan helpen bij het in kaart brengen van eigendom. Zo wilden ze nagaan of mensen die een leefloon aanvroegen, nog geld staan hebben op een Syrische bankrekening. “Door met zo’n regime samen te werken, legitimeer je het”, zegt Van Besien. “Ze doen daar gifaanvallen op hun eigen bevolking.”