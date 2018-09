De Wever wil burgers en bedrijven mee inzetten als “beveiligingsschild”

Antwerpse bedrijven en burgers kunnen binnenkort informatie over criminaliteit uitwisselen met de ­veiligheidsdiensten op een “gigantisch informatieplatform”. Dat zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) in een interview met StampMedia.

Dat veiligheid een van de speerpunten wordt van het programma waarmee de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) op 14 oktober naar de kiezer trekt, is geen geheim. In een interview met het jongerenmedia-agentschap StampMedia licht De Wever een tip van de sluier op over zijn plannen. ‘Elk Antwerps bedrijf krijgt een contactpersoon die via een online platform met de politie verbonden is en zo informatie kan uitwisselen. Het gaat om een kopie van het project Shield, dat in New York al langer draait’, zegt De Wever.

De bedoeling van de burgemeester en de lokale politie, die het project opstart, is om een soort van gigantisch stadsinformatienetwerk te creëren, waar mensen partner worden van de veiligheidsdiensten en informatie over bijvoorbeeld criminaliteit en de modus operandi van daders kunnen melden. Andersom krijgen de burgers briefings over dingen die gebeuren in Antwerpen. Zij krijgen, in beperkte mate, toegang tot het platform om verdacht gedrag te melden. ‘”iet eender wie zal kunnen deelnemen. In eerste instantie zal het een bedrijvennetwerk zijn van mensen met veiligheidsfuncties die in aanmerking komen”, aldus De Wever.

De burgemeester gelooft niet dat het informatienetwerk een veredelde kliklijn dreigt te worden. “Het is de verantwoordelijkheid van de politie om er geen heksenjacht van te maken”, zegt De Wever in Stampmedia. “Informatie moet worden verrijkt, maar ook gevalideerd. Er zullen natuurlijk burgers zijn die voor het geringste bellen en elke persoon verdacht vinden. Maar dat betekent niet dat de politie daar telkens concrete acties aan zal verbinden.”

Malafide haventrafiek

Het is niet de eerste keer dat de Antwerpse lokale politie de mosterd bij de New Yorkse collega’s van de NYPD haalt. In New York wordt het informatienetwerk Shield in de eerste plaats gebruikt in de strijd tegen terreur. Maar dat is in Antwerpen niet meteen de bedoeling.

Vooral voor de haven zou een Antwerpse versie van Shield goed van pas kunnen komen. En dan in de eerste plaats in de strijd tegen de cocaïnesmokkel en de veelbesproken en omstreden ‘war on drugs’ in de stad. “Antwerpen heeft een van de grootste maritieme industriële complexen ter wereld, met veel trafiek, waarbij natuurlijk ook heel wat malafide trafiek. Een goed informatieplatform kan winst opleveren. Dat model zou ik willen uitrollen om zo verder te bouwen op onze huidige veiligheidscultuur”, zegt De Wever.

Johan Vermant, de woordvoerder van burgemeester De Wever, bevestigt dat Shield er komt. “We focussen in eerste instantie op de bedrijven, maar het klopt dat we het project daarna ook willen uitbreiden. We zoeken ook veiligheidscoördinatoren in verenigingen en scholen die vertrouwd zijn met hun eigen werkveld en die een aanspreekpunt kunnen zijn voor de politie.”

Vermant ziet geen graten in het project. “We streven naar een veiligheidscultuur in de hoofden van de Antwerpenaren. Onze stadsgenoten moeten beseffen dat ze mekaars beste partners zijn als we een veilige stad willen bouwen.”

Hoe het plan concreet zal worden ingevuld, is voorlopig nog niet bekend. De lokale politie die de motor achter het plan is, bevestigt dat Shield er komt, maar wil voorlopig geen verdere informatie geven. Pas eind september wordt het Shield-plan officieel voorgesteld.