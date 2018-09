Elektriciteit wordt (nog maar eens) tot 100 euro duurder

De jaarlijkse energiefactuur van een gemiddeld gezin kan tot 100 euro duurder worden, zo meldt Het Laatste Nieuws. De reden daarvoor is dat energieleveranciers in vergelijking met vier maanden geleden nu 35 procent meer betalen voor de elektriciteit die ze volgend jaar willen aanbieden.

28 euro per Megawattuur (MWh). Zoveel - of zo weinig - moesten energieleveranciers begin 2016 betalen voor elektriciteit op Endex, dé leidende energiebeurs in Europa. In mei van dit jaar was dat al 43,80 euro, vier maanden later zelfs al 59,20 euro.

De consument gaat dat voelen in zijn portemonnee, aldus experts. Hoe hard precies? Dat hangt af van meerdere factoren. Voor een contract met variabel tarief of voor wie binnenkort een nieuw jaarcontract afsluit, kan de factuur 100 euro duurder uitvallen dan een paar maanden geleden.

De reden voor die prijsstijging bij Endex is volgens leverancier Eneco te vinden bij de “onzekere toekomst van de kerncentrales”. “Het politieke gekibbel erover komt de prijs niet ten goede”, luidt het in de krant. “Ondernemers wachten met investeren omdat ze niet weten welke richting de overheden zullen uitgaan.”