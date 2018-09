Politieke reacties op racisme en antisemitisme van Schild en Vrienden: “Iets om ons zorgen over te maken”

Ook uit politieke hoek komen er onthutste reacties op de Pano-reportage over de rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. Het VRT-programma legde woensdag het racistische en antisemitische karakter bloot van de organisatie.

“Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme”, luidt het in een tweet van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA). Hij vraagt een onderzoek dat moet aantonen wie juist wat gepost en of geliket heeft in de besloten groepen.

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Gelijke Kansen Zuhal Demir vindt dat de mensen achter Schild en Vrienden dringend hulp moeten zoeken. “Geen respect voor andersdenkenden, vrouwen, mensen met kleur... Dromen van knokploegen en stoer doen met wapens. Heldhaftig lachen met stervende baby’s. En dan de mond vol hebben over Westerse waarden? Dat is het soort schild en vrienden dat niemand nodig heeft”, schreef ze op Twitter.

“Je zou ermee kunnen lachen. Je zou het kunnen wegzetten als domheid. Maar dat zou minimaliseren zijn. Dit is iets om ons echt zorgen over te maken. Niet mijn Vlaanderen”, reageerde CD&V-voorzitter Wouter Beke. Zijn partijgenote en minister van Onderwijs Hilde Crevits zegt “diep geraakt” te zijn. “De hele week ging het (terecht )over het niveau en lat van ons onderwijs. Vanavond (na de uitzending woensdagavond, red.) wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat we bovenal nood hebben aan burgerschap. In eindtermen & nog meer in realiteit, als samenleving”, zei ze op twitter.

Foto: VRT Pano

“Walgelijk en gortig”

Groen-voorzitter Meyrem Almaci zegt “dat dit niet zonder gevolgen mag blijven”. Haar Open VLD-collega Gwendolyn Rutten zit op dezelfde lijn. “Fascisme dringt door tot in het hart van de universiteit en de jeugdraad. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Optreden met alle juridische middelen die er zijn”, tweet ze.

“Schild en Vrienden ontmaskerd. Gevaarlijke rechtse radicalisering die we niet mogen tolereren. Moet grondig onderzocht worden door justitie. Mag niet zonder gevolg blijven”, zegt ook Vlaams parlementslid voor SP.A Yasmine Kherbache.

In De Morgen en Het Laatste Nieuws reageert N-VA-woorvoerder Joachim Pohlmann op de reportage. “Als deze praktijken plaatsvinden bij Schild & Vrienden -en wij hebben geen indicatie om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn - dan is dat walgelijk en al te gortig”, zegt hij in de kranten. Met N-VA-kandidaten die actief zijn bij Schild & Vriend zal een gesprek worden aangegaan. “Je moet natuurlijk eerst luisteren naar hun verhaal en wat daar gaande is, maar daarna zullen wij de gepaste stappen ondernemen”.