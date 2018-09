Lichaam van vermiste vrouw (77) gevonden in bos in Elzele

Bij een zoekactie in een bos in de Henegouwse gemeente Elzele (Ellezelles) is woensdag het levenloze lichaam gevonden van een 77-jarige vrouw uit Doornik die al sinds 7 juli vermist is. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid, schrijven de kranten van SudPresse. Het parket zal donderdagnamiddag meer informatie geven over het overlijden.