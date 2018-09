Zwaarste tegenstander van Anderlecht laat enkele bekende namen uit selectie voor Europa League

Fenerbahçe is een van de drie tegenstanders van Anderlecht in de groepsfase van de Europa League en zonder twijfel de zwaarste. Paars-wit moet op 25/10 (thuis) en 8/11 (uit) echter een aantal bekende namen niet vrezen.

Trainer Phillip Cocu besloot namelijk om Nabil Dirar, Roberto Soldado, Carlos Kameni, Berke Ozer, Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Tolga Cigerci en Ferdi Kadioglu niet op te nemen in zijn selectie.

Vooral de exclusie van die eerste twee is opvallend. Dirar speelde een tijd lang in België en mag dus niet terugkeren naar zijn tweede vaderland. Vorig seizoen was de Belgische Marokkaan nog een vaste waarde met vijf goals en acht assists in 37 optredens voor ‘Fener’. Soldado deed vorig seizoen nog twaalf keer de netten trillen. Cigerci en Kadioglu werden deze zomer gehaald als versterkingen.

Fenerbahçe staat nu vier speeldagen in de Süper Lig pas dertiende met drie punten.

De selectie:

Doelmannen: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Verdedigers: Hasan Ali Kaldirim, Mauricio Isla, Diego Reyes, Ismail Koybasi, Sener Ozbayrakli, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yigithan Guveli

Middenvelder: Mehmet Topal, Alper Potuk, Baris Alici, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oguz Kagan Guctekin, Elif Elmas

Aanvallers: Islam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew