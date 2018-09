Bommetje bij Real Madrid? “Keylor Navas is woedend over situatie met Thibaut Courtois”

Thibaut Courtois stond afgelopen weekend voor het eerst in doel bij Real Madrid, dat met 4-1 won van Leganes. Onze nationale nummer één kreeg meteen lof, tot frustratie van concurrent Keylor Navas.

Het is de Spaanse journalist van OK Diario Eduardo Inda die beweert dat de Costa Ricaan woedend is over de huidige situatie. Hij deed dat tijdens de het voetbalprogramma El Chiringuito TV.

“Keylor is woedend over wat er gebeurd is”, aldus Inda. “Hij wees een oproep van Costa Rica af om te vermijden dat Courtois zijn plek zou inpakken. Hij presteerde ook goed tijdens zijn eerste wedstrijden, buiten de Europese supercup. Hij bleef dus in Madrid, ging niet naar Costa Rica en toch nam Courtois zijn plaats in. Hij heeft aan de club dan ook laten weten dat hij in januari wil vertrekken als hij geen basisspeler is in de Champions League.”

Of dat laatste tot de mogelijkheden behoort, is maar de vraag. De Madrileense krant Marca kwam onlangs met het verhaal dat Real geen nieuw “Carlo Ancelotti-scenario” wil. Dat wil zeggen: geen vaste rotatie van doelmannen in verschillende competities. De keeper die in de competitie eerste keuze is, moet dat ook in de Champions League zijn. De beker is dan voor de nummer twee. Bij Real zouden ze namelijk consistentie boven rotatie verkiezen.