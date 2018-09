Ontmaskerde “reisorganisator” NextFly blijft mensen lastigvallen: “Zeg neen als je ze aan de lijn hebt”

Hoewel het bedrijf eerder al in opspraak kwam en in de media ontmaskerd werd als frauduleus, blijft NextFly mensen opbellen en mailen, zo meldt Sven Pichal in het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’. In ruil voor 349 euro zou je zogezegd korting voor reizen krijgen, maar dat klopt niet. “Ga er niet op in.”

We schreven het enkele maanden geleden al: pas op als je via een onbekend nummer een telefoontje krijgt in naam van NextFly. Hoewel de website van het bedrijf - dat op de grijze lijst staat van televerkopers die het niet te nauw nemen met de regels - toen even offline ging, is NextFly nu nog altijd actief.

De werkwijze is ook nog altijd dezelfde: een (Nederlandse) stem vraagt of je even wil praten over goedkopere reisformules. In ruil voor 349 euro kan je bijvoorbeeld twee weken per jaar goedkoop op reis naar een van de NextFly-locaties, of heb je een reis gewonnen, of je krijgt korting…

Factuur in de bus

Wat ze niet zeggen: ze nemen een deel van het telefoongesprek op, laten je een paar keer ja zeggen en gebruiken dat als bewijsmateriaal tegen je. Later sturen ze een bevestigingsmail op, die meestal in je spam-berichten terechtkomt. Als je niet reageert, krijg je exact veertien dagen later een factuur van 349 euro in de bus. “Betaal die factuur niet”, meldt Sven Pichal van ‘De Inspecteur’. “Er is geen geldige telefoonverkoop geweest, ook al beweren ze van wel.”

Als NextFly je lastig blijft vallen, meld je het best aan het Europees Centrum voor de Consument (ECC) of aan het Meldpunt België.