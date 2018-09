7 signalen dat beursexpert worden jouw ding is

De aandelenbeurzen stijgen al negen jaar op rij. En hoewel je op je spaarrekening wel wat rente (nou ja), krijgt, wagen steeds meer beleggers met hun spaarvarken de overstap naar een online beleggingsplatform. Wie zit er achter zo’n fascinerend koersenbord met zijn hectisch fluctuerende rode en groene cijfertjes? En wat schuift het aan jobvoldoening?

Jobat investeerde in een babbel achter de schermen bij de Belgische vestiging van het online brokerplatform LYNX op de chique Gentse Kouter. En kwam terug met zeven signalen die wijzen op een mogelijk sterke professionele drang naar de wereld van aandelen, opties, hefboomfondsen en shortposities.

1. Gebeten zijn

“Beleggingsexperts zijn behoorlijk gebeten door de beurs”, beaamt de jonge accountmanager en beleggingsexpert Kevin Verstraete. “Of je hierin aan de slag wil, hangt gewoonlijk niet af van je studies. Een economische achtergrond is meegenomen, maar niet bepalend. Over de beurs leer je zelden tijdens je studies. Daar leer je financiële bedrijfsanalyses maken, maar beleggen is meer dan dat. Vooral tien keer met je hoofd tegen de muur aanlopen en daaruit lessen te trekken. De markt reageert lang niet altijd rationeel.”

“Uit de financiële wereldmarkten gulpt permanent een gigantische datastroom. Die moet jij als beleggingsexpert kunnen filteren op relevantie: de ‘noise’ eruit halen. Dat is lastig in het begin, omdat je dat opbouwt door praktijkervaring. Zelf heb ik een opleiding economie - handelswetenschappen - aan de HoGent achter de rug maar al sinds het secundair ben ik gefascineerd door de beurs, via Google. Dan gaat de bal aan het rollen. Je begint met een demorekening: dan betaal je geen leergeld als het fout loopt.”

2. Zin om te studeren

“Analytisch denken is nodig om een balans te interpreteren. Maar dat is maar één aspect van beleggen. Als expert spits je je op meer toe dan op aandelen alleen. Denk aan trackers (of ETF’s), fondsen, futures, opties, turbo’s … je kan inspelen op een dalende markt door aandelen te shorten en zo geld te verdienen. Ook met opties kan je speculeren op een daling. Omdat onze commissie er is op basis van transacties, hebben we belang bij klanten die succesvol veel aan- en verkopen op ons platform.”

“Juist in een dalende markt wordt er enorm gespeculeerd. Voor ons businessmodel maakt een dalende markt dus niet echt uit. Maar we willen wel dat onze klanten erbij blijven winnen, want aan afgesloten rekeningen hebben we niets.”

3. Internationale scope

“Des te meer moet je als beleggingsexpert het overzicht kunnen bewaren. Wij bieden 100 markten aan waarin je naar wens laagdrempelig of professioneel kan beleggen. Daar permanent over bijleren, is één van de fascinerende aspecten van de job. Alles is gelinkt. President Trump die zegt dat de OPEC de olieprijs moet verlagen: welke invloed heeft dat op de Belgische beurs? Welk sentiment krijgen we? Via het online kennisportaal brengen we die kennis over aan de klanten. We pluizen jaarverslagen uit, bekijken videoconferenties van bedrijven en we willen zelf bedrijfsbezoeken gaan organiseren. In eerste instantie bij biotechbedrijven. Die staan daar voor open: biotech kan net bestaan omdat er zoveel mensen in investeren. En op de Brusselse beurs scoort de sector torenhoog.”

4. Psychologisch inzicht

Naast politiek en economie is succesvol beleggen gebaseerd op een gezonde dosis psychologisch doorzicht. Beleggers slaan al eens in paniek en dan is goed geïnformeerd zijn belangrijk. Als broker heb je doorzicht nodig in wat beleggers drijft en in de beslissingen die ze nemen. “Individueel advies geven we onze klanten niet, maar via webinars en de nieuwsbrief bieden we hen aandelen- en marktanalyses. De webinars worden opgenomen in onze professionele studio in Amsterdam. Topics zijn producttypes, markten … de onderwerpen beslaan alle aspecten van de beurs.”

5. Willen winnen

“We vormen een jong en hecht team, gemiddeld nog geen dertig jaar. Daar zit competitiedrang achter. Meer dan bij een bank, ja – ik liep zelf stage bij een grootbank. Bij een bank koppel je bankproducten aan het profiel van je klant, terwijl je als broker veel verder kijkt. Niet verrassend dat we wedstrijden leuk vinden. Intern krijgen we - gekoppeld aan een opleiding - elk jaar een ‘schone’ rekening. Elke twee weken mag je daarop met een ander producttype aan de slag: aandelen, opties… Tegen het jaareinde moet je een zo hoog mogelijke opbrengst behalen. De winnaar sleepte vorig jaar een mooie reis naar New York in de wacht. Een leuke manier van bijscholing en training. Vrouwelijke collega’s zijn nog in de minderheid. Jammer, klanten vinden vrouwelijke brokers een absoluut pluspunt in wat nog steeds een mannenwereld is.”

