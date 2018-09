Parket van Gent start onderzoek na ophefmakende reportage over Schild en Vrienden: “Nagaan of en door wie er strafbare feiten zijn gepleegd”

Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft een onderzoek gestart na de Pano-reportage over Schild en Vrienden. “We willen nagaan of er strafbare feiten zijn gepleegd”, klinkt het bij parketwoordvoerder An Schoonjans.

Volgen Schoonjans is het onderzoek volop bezig. “In eerste instantie onderzoeken we of er strafbare feiten gepleegd zijn en zo ja, welke. Dan zal ook gekeken worden of we mensen moeten verhoren en wie. Maar voorlopig kunnen we daar nog weinig over zeggen omdat het onderzoek in een beginstadium zit”, zegt de Gentse magistraat aan Nieuwsblad.be.

Eerder donderdag zei justitieminister Koen Geens (CD&V) dat het “aanzetten tot xenofobie en racisme strafrechtelijk verboden is en door het parket vervolgd kan worden zonder dat er een klacht is neergelegd”, zo klonk het op Radio 1. Of onze inlichtingendienst inderdaad Schild & Vrienden volgt, zei Geens niet. Maar hij zei wel dat de dienst extreme groeperingen, zowel links als rechts, volgt.

“Wat ik gisteren in Pano gezien heb, was niet opbeurend. Ik vond het niet leuk om naar te kijken. Dit soort taal heeft de wind in de zeilen sinds de terroristische aanslagen, ook in ons land”, aldus nog Geens. “Er hebben altijd extreemrechtse groeperingen bestaan, maar de geest van de voorbije jaren is van die aard geweest om de polarisatie teweeg te brengen.”

Racisme en antisemitisme

Het VRT-programma Pano ontmaskerde woensdag studentenvereniging Schild en Vrienden als een racistische en antisemitische organisatie, die het geweld niet schuwt en in die in verenigingen infiltreert. Onlangs slaagde de vereniging er zelfs in om vier geestesgenoten verkozen te krijgen in de Vlaamse Jeugdraad, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Uit de VRT-reportage bleek dat de vier de Vlaamse Jeugdraad stokken in de wielen proberen te steken. Schild en Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove blijkt bovendien een bestuurslid bij de UGent.