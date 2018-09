Onrust bij VTM: journalisten zien het nieuws “maand na maand aan kwaliteit inboeten”

“Uit grote bezorgdheid” hebben dertien VTM-journalisten woensdag een e-mail gestuurd aan de directie, zo schrijft De Morgen en wordt bevestigd door moederbedrijf Medialaan. De journalisten, onder wie Faroek Özgünes, Julie Colpaert en Elke Pattyn, willen dat er ingegrepen wordt omdat het ‘VTM Nieuws’ volgens hen “maand na maand aan kwaliteit inboet”.

“Als medewerkers, journalisten en gezichten van VTM Nieuws zien we ons genoodzaakt te schrijven. Niet uit eigenbelang of revanchisme, maar uit grote bezorgdheid om ons nieuws, dat we maand na maand aan kwaliteit zien inboeten”, luidt het onder meer.

Foute keuzes

De journalisten klagen onder meer de onderwerpkeuze aan. Zo wordt er volgens hen al te vaak gekozen voor ongevallen, branden en weerfenomenen en te weinig voor politiek en buitenland. “De “nieuwshiërarchie zit niet goed”, zo staat te lezen. En ook de relatie met de politieke wereld verslechtert. “Weinig geruststellend met twee belangrijke verkiezingen op komst”, klinkt het.

De directie van Medialaan heeft woensdag “akte genomen van de ongerustheid”, reageert woordvoerster Sara Vercauteren donderdag. De directie is volop in gesprek met de redactie, klinkt het. Meer wil Medialaan voorlopig niet kwijt.

Persontbijt geannuleerd

Donderdagochtend stond een persontbijt gepland, waarbij de VTM Nieuws-redactie de plannen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen uit de doeken zou doen, maar dat is uitgesteld.