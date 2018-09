Manchester City lanceert speciaal derde shirt en dat valt niet in de smaak bij de supporters

Manchester City heeft zijn derde shirt gelanceerd. Het is een paars geworden, met een oranje streep. Onder andere Kevin De Bruyne en Leroy Sané mochten het shirt voorstellen op Twitter en Instagram. Maar de supporters van de Citizens waren allesbehalve tevreden en kijken al reikhalzend uit naar de samenwerking met Puma in plaats van Nike.

De tweet van Man City:

Looking sharp ?? pic.twitter.com/ESUTXDHKpn — Manchester City (@ManCity) 4 september 2018

En de reacties:

Inspired by which past exactly? ?? — Bolingøli (@IamMarvynlous) 4 september 2018

Quality Street wrapper pic.twitter.com/Xc1WFXby6R — Lee Montgomery (@unclebaldie24) 4 september 2018

Hi @PUMA from next year can you stick to our traditional colours please. Thanks. — Craig Orwin (@CraigOmcfc) 4 september 2018

Nike's final insult. It's horrendous. Roll on Puma. — Stu Hamilton (@bluenobby) 4 september 2018

It’s the worst we’ve ever had. — Martin Glynn ?? (@martinglynn) 4 september 2018

nice jokes admin, now announce the real kit — Leo (@KNGxLEO) 4 september 2018

Will they be wearing bowler hats with this as well? An absolute insult to a large number of fans. The orange sash needs to be withdrawn. — (((Julian Cooke))) (@juliancooke) 4 september 2018

How to hit a new low standard of kit design 101 — Michael Thompson (@mickscreams2112) 4 september 2018