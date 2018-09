Maand na ongeval op vakantie zit Belg nog altijd in Spaanse cel: “Mijn broer heeft een fout gemaakt”

Rayan, een 20-jarige jongeman uit La Louvière, was tijdens zijn vakantie in Spanje betrokken bij een ongeval. Een maand later zit hij nog altijd in cel, melden de Sudpresse-kranten.

Eind juli vertrekt een groep vrienden uit La Louvière samen op vakantie naar Torrevieja, een badplaats in de Spaanse provincie Alicante. De eerste dagen verloopt alles naar wens, maar op de avond van 2 augustus gaat het mis. “Voor we op restaurant gingen, besloten we eerst om nog iets te gaan drinken”, getuigt een vriendin die mee was op de reis. “Daarna gingen we nog iemand oppikken en dan opnieuw naar het appartement dat we huurden.”

Afslag gemist

Rayan besefte tijdens het rijden echter dat hij de juiste afslag naar het appartement had gemist, remde en keerde zich. Net op dat moment kwam er echter een vrouw op de motor aangereden, een botsing kon niet meer worden vermeden. “Rayan is meteen gaan kijken hoe het met de vrouw was. Ze droeg een helm, maar geen motorpak. Alleen een short en T-shirt. Ze was gewond, maar bij bewustzijn.”

Toen de ordediensten ter plaatse kwamen, controleerden ze of Rayan onder invloed van alcohol of drugs was. “Dat was niet het geval, maar nadat ze enkele getuigen hadden ondervraagd, besloten de agenten om Rayan toch mee te nemen naar het politiekantoor.”

“Laboratorium is gesloten”

Na een nachtje in de cel kreeg Rayan een advocaat toegewezen en moest hij voor de rechter verschijnen. “Hij was compleet aangeslagen”, getuigt zijn zus Andie. “En hij maakte zich zorgen over het slachtoffer. De rechter besloot hem toch aan te houden en beval een nieuwe bloedtest, deze keer voor zwaardere drugs. Tot vandaag wachten we op de resultaten van die test. Omdat Rayan een Belg was, weigerde de rechter ook een borgsom vast te leggen. Hij wilde zo verhinderen dat Rayan Spanje zou verlaten.”

“Wij snappen echt niet hoe lang het kan duren voordat er iets beweegt in de zaak”, zo vervolgt de zus. “Mijn broer heeft een fout gemaakt, maar het was een ongeluk. Dit kan iedereen overkomen. Er is ons alleen gezegd dat het testlaboratorium momenteel gesloten is en dat zulke zaken tijd vergen.

