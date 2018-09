Fietser gebruikt gsm als fietslicht: zwaardere boete dan wanneer hij zonder licht zou gereden hebben

Leuven - Bij een verkeerscontrole van de Leuvense politie woensdagavond werd een fietser betrapt die zijn gsm gebruikte als fietslicht. Hij kreeg een onmiddellijke inning van 116 euro. Voor rijden zonder licht zou hij een boete van… 58 euro hebben gekregen.

De Leuvense politie hield woensdagavond een verkeersactie waarbij bijzondere aandacht was voor fietslichten. “Geen overbodige luxe want tijdens de wolkbreuk later op de avond zag je geen hand voor ogen. Toch werden 27 fietsers zonder licht betrapt.

“Eén fietser gebruikte de zaklampfunctie van zijn telefoon als fietslicht. Goed geprobeerd maar hij ging toch op de bon voor het rijden met een draagbare telefoon in de hand. Dat is een tweedegraads overtreding en wordt bestraft met een onmiddellijke inning van 116 euro omdat je minder controle hebt op de weg”, zegt Nicolas Del Piero van de Leuvense politie aan Nieuwsblad.

De wetgeving is op dat vlak duidelijk: van zodra je met de fiets rijdt, wordt je fiets beschouwd als voertuig. Het gsm-verbod aan het stuur geldt dus ook voor fietsers die met hun fiets rijden. Wie belt terwijl hij de fiets aan de hand begeleidt, is niet strafbaar.

Zou de fietser zonder licht hebben gereden, zoals de 26 anderen die verbaliseerd werden, zou hij er vanaf gekomen zijn met een boete van 58 euro.