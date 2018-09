Aalsterse N-VA-kandidaat zet stap opzij door banden met Schild en Vrienden

Aalst - Stijn Everaert, een kernlid van Schild en Vrienden en N-VA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst, heeft besloten om een stap opzij te zetten binnen de partij. Dat laat burgemeester van Aalst Christoph D’Haese weten via Facebook.

“Ik ben helaas de genoemde Aalstenaar in de Pano-reportage, alhoewel ik slechts één meme geplaatst heb en dit anderhalf jaar geleden. Ik veroordeel elke vorm van racisme en verdedig de inclusieve lijn van de N-VA. De framing binnen de reportage is zo groot dat ik dit niet uitgelegd krijg. Ik zet een stap opzij van de lijst omdat ik absoluut niet wens dat ons lokaal project van de N-VA met haar sterke programma en beleid onder leiding van onze burgemeester en schepenen in gevaar komt”, laat de N-VA-kandidaat donderdagochtend weten.

Volgens de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) neemt zijn lokale afdeling akte van de beslissing. “Ik distantieer me overigens van de ‘memes’ en ranzige beelden die in de Pano-reportage over ‘Schild en Vrienden’ te zien waren. De kandidaten die een Facebook-link hebben, verbreken deze. Een Facebook-vriendschap betekent overigens niet dat men het eens is met ‘memes’ die in andere, geheime groepen worden gepost”, zo laat de burgemeester nog weten op zijn Facebook-pagina.

De jongeman, die op de Aalsterse N-VA lijst voor de verkiezingen staat, voerde campagne met een opmerkelijke foto. Foto: Pano VRT

“Gevaarlijke ideeën”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir liet eerder donderdag al weten dat leden van Schild en Vrienden geen plaats hebben bij haar partij N-VA. Dat zei ze donderdag in De Ochtend (Radio 1). “Ik zag nul respect voor andersdenkenden, vrouwen, holebi’s, mensen met een andere kleur”, zei Demir. “Ze hebben de mond vol over verlichting en westerse waarden, maar wat we zagen in de reportage gaat daar lijnrecht tegen in. Vandaar dat ik vind dat we dat heel sterk moeten veroordelen. Zulke ideeën kunnen gevaarlijk zijn”.

“Dat er jongeren van onze partij ook actief zouden kunnen zijn bij Schild en Vrienden, ontken ik niet. Maar dit soort idiotieën verkondigen en over de Westerse waarden praten, dat is onverenigbaar”, zei Demir, die ervan uitgaat dat de partij de nodige stappen zal nemen. Wat mij betreft horen die jongeren niet thuis bij ons, maar nergens eigenlijk.”

Ook Theo Francken laat zich niet onbetuigd: “Dit is niet mijn Vlaanderen en dit zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme”, luidt het in een tweet van de staatssecretaris voor Asiel & Migratie. Hij vraagt een onderzoek dat moet aantonen wie juist wat gepost en of geliket heeft in de besloten groepen.

Bij de partij zelf wordt iets afwachtender gereageerd, maar ook daar wordt zwaar aan de mogelijke banden met Schild & Vrienden. Daarom zullen alle N-VA-leden die deel uitmaken van de vereniging op het matje geroepen worden. “Er zal met hen een gesprek worden aangegaan, nadien beraden we ons over verdere stappen”, aldus partijwoordvoerder Bram Bombeek.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Foto: BELGA

Het VRT-programma Pano ontmaskerde woensdag studentenvereniging Schild en Vrienden als een racistische en antisemitische organisatie, die het geweld niet schuwt en in die in verenigingen infiltreert. Onlangs slaagde de vereniging er zelfs in om vier geestesgenoten verkozen te krijgen in de Vlaamse Jeugdraad, een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Uit de VRT-reportage bleek dat de vier de Vlaamse Jeugdraad stokken in de wielen proberen te steken. Schild en Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove blijkt bovendien een bestuurslid bij de UGent.