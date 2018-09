Belgische weervrouw reageert in emotionele videoboodschap op racistische beledigingen: “Ik kan niet meer”

Cécile Djunga, weervrouw bij RTBF, heeft woensdagavond gereageerd op de racistische beledigingen die ze al zeker een jaar moet slikken sinds ze voor de Franstalige openbare omroep werkt. “Gisteren nog belde iemand naar de weerdienst om te zeggen dat de vrouw die presenteert veel te zwart is”, vertelt ze in een emotionele videoboodschap. Op sociale media regent het steunbetuigingen, CEO Jean-Paul Philippot wil actie ondernemen.

Cécile Djunga werkt ondertussen een jaar als weervrouw bij de RTBF, maar voor de beledigende, racistische reacties heeft ze nooit gekozen. In een video die ze op haar eigen Facebook-pagina deelde, laat ze weten dat ze er genoeg van heeft.

“We zien enkel je kleren”

De aanleiding van haar relaas is een telefoontje naar de weerdienst de avond voordien. “Een dame belde gisterenavond naar le météo om te melden dat de vrouw die het weer presenteert, te zwart is”, vertelt Djunga in de videoboodschap. “Ze beweerde dat ze amper iets kon zien op het scherm door mijn huidskleur, dat enkel mijn kleren duidelijk zichtbaar waren.”

“Eerst moest ik daar nog om lachen, om die absurditeit. Humor is dan ook vaak de beste reactie”, klinkt het. “Ik kon me namelijk zo inbeelden dat die vrouw voor haar scherm zit te foeteren dat ik te zwart ben en ze daarom maar eens naar de weerdienst moest bellen om dat te melden.”

De druppel

Maar al snel namen haar boosheid en verontwaardiging het over. “Het houdt gewoon niet op”, vertelt de jonge weervrouw, ondertussen tot tranen toe bewogen. “Ik doe dit werk ondertussen een jaar en had altijd de neiging om dat soort reacties te negeren, maar dit was echt de druppel.”

Djunga reageerde ondertussen opnieuw op haar video. “Ik heb dat filmpje in een emotionele bui gemaakt, geraakt door wat ik voelde”, klinkt het. De weervrouw wil echter niet dat de discussie over haar alleen gaat, ze wil het debat breder trekken. “Ik heb een goede ondersteuning, maar veel mensen die gediscrimineerd worden, hebben dat niet. Ik voel wel dat er een beweging op gang is, en dat verwarmt mijn hart.”

Bekijk hieronder de volledige videoboodschap van Cécile Djunga.

”We zullen ze vervolgen”

Jean-Paul Philippot, CEO van de RTBF, reageerde ondertussen verbolgen op het relaas van zijn werkneemster. “Ik ontving gisteravond van Cécile een hele reeks berichten die ze de afgelopen maanden ontving en waarop ze niet had gereageerd”, zegt hij. “Het is een stortvloed van modder en die heeft geen plaats in België, het heeft geen plaats in een democratische samenleving. We zullen de wet handhaven en vandaag alle acties overwegen om deze mensen te vervolgen.”

Ook op sociale media regent het ondertussen van steunbetuigingen, onder hen ook Rode Duivel Christian Kabasele.