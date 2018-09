‘Onbekende’ Belg in de Premier League: “Vreemd om je naam ineens tussen spelers van dat kaliber te zien staan”

Van de 18 Belgen die dit seizoen aan de slag zijn in de Premier League doet de naam van Isaac Mbenza (22) wellicht het minst aantal belletjes rinkelen. De Belgisch belofteinternational speelt dit seizoen op huurbasis bij Huddersfield Town en maakte er tijdens zijn eerste invalbeurt vooral indruk met zijn snelheid. “Ik weet dat ik snel ben maar ik had zelf niet gedacht dat ik één van de snelste spelers zou zijn in de Premier League.”