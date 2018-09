Vrouw om het leven gebracht in Herentals, vriend opgepakt

Antwerpen / Herentals - In Herentals is woensdagavond het lichaam van een 56-jarige vrouw aangetroffen in haar woning. Dat zegt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen. De vriend van het slachtoffer, een 48-jarige man, werd opgepakt na een zoekactie met honden in de bossen rond jeugdverblijf De Brink.

De verdachte belde volgens het parket woensdagavond naar zijn zus, die op haar beurt de hulpdiensten verwittigde. Of de man in dat gesprek ook bekend heeft dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn vriendin, wil het parket voorlopig niet kwijt. In de woning werd het levenloze lichaam van de 56-jarige vrouw aangetroffen.

Na een zoekactie met honden, kon de politie de man donderdagvoormiddag oppakken. De verdachte zat in één van de chalets in de bossen rond jeugdverblijf De Brink. Hij wordt later op de dag verhoord.

De veertiger wordt verdacht van moord of doodslag. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak uitwijzen.