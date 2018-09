Fietser na aanrijding geklemd met hoofd onder auto: omstanders moeten wagen optillen

Houthulst - Een fietser is donderdagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding in Houthulst. De man kwam met zijn hoofd klem te zitten onder de wagen en werd in allerijl met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 10 uur in de Jonkershovestraat in Houthulst. Een vrouw uit de buurt reed met haar wagen een fietser aan. Het slachtoffer kwam met zijn hoofd klem te zitten onder de wagen.

De zoon van de plaatselijke brandweercommandant was toevallig in de buurt en kon samen met enkele andere omstanders de wagen optillen. Het slachtoffer werd nog een tijdlang ter plaatse verzorgd om vervolgens met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis gebracht te worden. Hij raakte zeer zwaar gewond, vermoedelijk levensbedreigend. Ook de bestuurster moest naar het ziekenhuis: de vrouw was in shock.