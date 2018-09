Herbeleef: de laatste persconferentie van Rode Duivels voor vriendenmatch tegen Schotland

Vrijdagavond oefenen de Rode Duivels in Schotland met het oog op de opener van hun UEFA Nations League-campagne, op dinsdag in IJsland. Bondscoach Roberto Martinez en Dries Mertens stonden donderdagmiddag de pers te woord vanuit het oefencomplex van de Belgen in Tubeke. Lees hier nog eens alles na wat er gezegd werd.