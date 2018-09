Marcelo reageert stevig op geruchten over mogelijk vertrek bij Real Madrid en hereniging met Ronaldo

De linksback van Real Madrid is tot op heden Marcelo en dat zal zo nog even blijven. Dat heeft de Braziliaan gezegd in een interview met de club zelf.

Marcelo staat algemeen bekend als de beste speler op zijn positie. Hij is een boezemvriend van Cristiano Ronaldo en dus werd hij gelinkt aan een vertrek bij De Koninklijke. Uiteraard, naar Juventus waar CR7 sinds dit seizoen speelt. Maar met die geruchten moest de 30-jarige Braziliaan lachen.

“Mijn situatie is bekend”, begon Marcelo zijn uitleg. “Ik heb nog een contract van enkele jaren (tot 2022, red.) en ben erg gelukkig hier. Voor mij is dit de beste club ter wereld en daar wil ik altijd bij spelen. Ik heb veel onzin gelezen. Er worden dingen verzonden. Maar ik ben hier nog even gemotiveerd als toen ik binnenkwam. Ik blijf hier tot het einde.”

Marcelo is intussen één van de veteranen bij Real Madrid. Een jong veulen als Vinicius Junior neemt hij dan ook graag onder zijn vleugels. “Het is echt nog een kind”, zegt de Braziliaan over zijn amper 18-jarige landgenoot. “Toen ik op mijn negentiende naar Real kwam, had ik het gevoel volwassen te zijn. Maar als ik nu terugkijk, besef ik dat ik nog een kind was. Bij hem is dat ook zo, maar hij kan hier veel bij leren van de beste spelers. Sergio Ramos, Casemiro en ik praten veel met hem. Hij wordt succesvol bij Real Madrid, honderd procent zeker.”