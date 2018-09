Unia onderneemt juridische stappen en contacteert Pano-ploeg om bezwarende screenshots te verzamelen

Brussel - Het gelijkekansencentrum Unia onderneemt juridische stappen tegen Schild en Vrienden en contacteert het parket en de Pano-ploeg. Dat meldt Unia donderdag in reactie op de Pano-reportage van woensdagavond.

Unia reageert verbolgen op de berichten van Schild & Vrienden die de reportage aan het licht bracht. Unia wijst erop dat de rechtse beweging al langer op haar radar lag. In het verleden kreeg de organisatie er al een tiental meldingen over.

“We bundelen alle onze verschillende dossiers over Schild & Vrienden want we hadden ze al langer in het vizier. Dit puik staaltje onderzoeksjournalistiek is extra bezwarend materiaal waarmee we stappen richting justitie zullen zetten. We contacteren dan ook de referentiemagistraat”, aldus Unia-directeur Els Keytsman in een persbericht.

Dubbele tong

De Pano-reportage ontmaskert een beweging die volgens Unia al langer met een dubbele tong spreekt. “De nieuwe berichten hebben alle kenmerken van hatespeech die aanzet tot haat, discriminatie, geweld. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, gaan we er ons nu met een juridisch oog over buigen. In het kader daarvan zal Unia de ploeg van Pano zelf contacteren en vragen of ze de screenshots van de berichten die zij vonden in de gesloten chatgroepen kunnen bezorgen.”

Unia noemt de publieke verontwaardiging hoopgevend. “Wanneer racisme, homofobie, antisemitisme of seksisme tastbaar worden, dan blijven de reacties niet uit.”