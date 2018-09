N-VA-lid op lijst Theo Francken had link met Schild & Vrienden: “Maar engagement is fel verminderd”

Nick Peeters, een 21-jarige student die in oktober voor N-VA opkomt in Lubbeek en in de Vlaamse jeugdraad zetelt, “had tot vorig jaar banden met Schild & Vrienden”, maar sindsdien is zijn “engagement fel verminderd”. Dat zegt hij in een reactie aan Belga. De jongeman had deelgenomen aan de beveiliging van een lezing van N-VA-staatssecretaris en lijsttrekker in Lubbeek Theo Francken, maar “merkte nooit iets van racistische berichten”.

Nick Peeters is te zien op een foto van sympathisanten van Schild & Vrienden, die genomen werd nadat de beweging spontaan de beveiliging van een lezing van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) op zich had genomen. De jongeman staat op de veertiende plaats op de N-VA-lijst in Lubbeek voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

“Ik heb ook net de melding gekregen dat mijn naam hier en daar opduikt, maar het enige wat ik zie is een foto die in mei werd genomen toen ik aanwezig was op een lezing van Theo Francken”, reageert Peeters. “Ik kom ook niet voor in de Pano-reportage.”

De jongeman erkent wel dat hij initieel banden had met Schild & Vrienden, “tot vorig jaar”. Sindsdien is zijn “engagement fel verminderd”, benadrukt hij. De racistische en seksistische foto’s en opmerkingen in besloten online groepen van de beweging, heeft hij “nooit gemerkt”. “Dat zijn groepen waar ik geen lid van was”, klinkt het.

“Afgrijselijk en mensonterend”

De rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden kwam in opspraak na een veelbesproken reportage van het VRT-magazine Pano, die woensdagavond werd uitgezonden. Daarin is te zien hoe sympathisanten van de beweging in besloten groepen racistische en seksistische foto’s en opmerkingen versturen.

Theo Francken zelf reageerde eerder al verbolgen op die berichten. “Ik heb gisteren afgrijselijke mensonterende zaken gezien. Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme”, schreef hij op Twitter. “Onderzoek moet aantonen wie juist wat gepost/geliked heeft.”