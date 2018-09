Koningin Mathilde helpt papa ontvoerde dochter terug te krijgen

Gert Broeckx schakelt alle middelen in om zijn dochter weer in België te krijgen. Het meisje werd 5 jaar geleden door haar mama ontvoerd. Gert heeft nu een brief geschreven aan het Koningshuis. Met resultaat, want koningin Mathilde heeft gereageerd.

"Mijn lieve dochter Rubi werd 5 jaar op 24 juli 2018, maar ze wordt ook al haar hele leven ontvoerd. En zo is ze ook gescheiden van haar papa", schreef Gert Broeckx uit Boechout. De veertiger verstuurde de verjaardagskaart met die boodschap naar talloze vooraanstaande politici, maar ook naar het Belgische Koningshuis.

Onze koningin laat via een officiële brief weten dat ze de betrokken instanties zal inlichten. Ze laat ook weten dat ze heel goed begrijpt dat Gert zwaar onder de situatie lijdt. Ze wil hem helpen en moed inspreken. Hoopvol nieuws voor Gert dus, die dit als een nieuwe start ziet in zijn strijd. Het medeleven van de koningin heeft voor hem een grote emotionele waarde,. "De hoop blijft nog, en dat zal ik nooit opgeven", besluit hij.

Ontvoering, maar toch geen gehoor

Gert (45) werd via het internet verliefd op een Peruaanse. Toen ze naar België kwam, leek het alsof zijn geluk niet opkon. Niet veel later schonk ze hem een dochtertje, Rubi. Maar van gezinsgeluk kon Gert niet genieten, integendeel. Op een dag in 2014 vertroken Rubi's mama met haar dochter op "familietrip". Om nooit meer terug te keren.

De man uit Boechout aarzelde geen minuut. Hij verwittigde meteen de politie en die erkende dat het ging om een parentale ontvoering. Volgens het Verdrag van Den Haag moet de ex van Geert het dochtertje terugbrengen. Maar daar besliste het gerechtshof van Ayacucho - waar een zus van de vrouw werkt - anders over: het kind moet in Peru blijven.

Gert en Rubi. Foto: RR

En Gert zelf kan zijn dochtertje niet meer bezoeken, ook al kreeg hij wel bezoekrecht. "Als ik naar daar ga, dan arresteren ze me. Dan mag ik het land niet meer verlaten voor ik 7.000 euro aan achterstallige alimentatie van het jaar 2015 betaal. En dat terwijl ik al twee jaar maandelijks 120 euro stort. Maar de rechter heeft een zeer hoge alimentatie uitgesproken, het dubbel van een ingenieursloon in Peru. Mijn ex heeft 2.500 dollar (2.014 euro, nvdr.) per maand gevraagd", vertelde Gert Broeckx eerder al aan ons.

In januari trok hij naar het Hooggerechtshof iin Lima, zijn laatste kans wat justitie in Peru betreft. De rechter oordeelde dat het kind daar moet blijven, omdat de procedure nu zo lang loopt. Ze zou al te goed geïntegreerd zijn. Daarom heeft hij het Belgische Koningshuis ingeschakeld.