Hele wereld spreekt over staking Deense nationale ploeg, maar één international daagt doodgemoedereerd op

Dat Denemarken door een dispuut tussen de voetbalbond en de internationals een volledige nieuwe nationale ploeg heeft opgeroepen, heeft de afgelopen dagen het wereldnieuws beheerst. Toch was het één man blijkbaar ontgaan: international Pione Sisto daagde doodgemoedereerd op in het Oostenrijkse Wenen, waar de internationals aanvankelijk hadden afgesproken. “Ik had mijn berichtjes niet gelezen.”

Een vreemd zicht moet het geweest zijn: terwijl de ‘staking’ van de Deense nationale ploeg wereldnieuws was, daagde één international toch op. Pione Sisto was zoals afgesproken afgereisd naar Wenen, waar de Deense nationale ploeg de vriendenmatch tegen Slovakije zou voorbereiden.

“Ik heb de afgelopen dagen flink wat berichten gekregen op mijn gsm, maar heb nog geen tijd gehad ze te lezen”, legde Sisto zijn verrassende aanwezigheid uit aan het Deense TV3. “Het zou kunnen dat één ervan van de spelersvakbond was, dat moet ik nog eens controleren.”

Nog steeds geen oplossing

Toen de Deense internationals vorige week weigerden een overeenkomst over portretrechten te tekenen, zei de voetbalbond dit te zien als een ‘werkweigering’. In plaats van de vaste internationals werd daarom op enkele dagen tijd nog een volledig nieuwe nationale ploeg samengesteld. Doordat de spelers uit eerste klasse de kant kozen van de internationals, bestond die uit een bont allegaartje van amateurspelers en zaalvoetballers.

Woensdagavond verloren die ‘maar’ met 3-0 in een vriendenmatch van Slovakije, maar zondag is het voor echt: in de UEFA Nations League tegen Wales. De échte internationals hebben in een statement al aangegeven te willen spelen, maar een oplossing is er nog altijd niet.